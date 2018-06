Didier Ibrahim Ndong potrebbe non essere l'unico rinforzo per il centrocampo del Torino che arriverà dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dall'edizione torinese del Corriere della Sera, oltre al centrocampista originario del Gabon c'è anche un altro giocatore che in questa stagione ha vestito la maglia del Watford nel mirino dei granata: Roberto Pereyra.



Il centrocampista argentino conosce bene la città di Torino, avendo giocato per due stagioni nella Juventus. Negli ultimi due anni è stato protagonista di stagioni al di sotto delle aspettative con il Watford e ora potrebbe tornare in Italia per cercare anche di ritrovare la maglia della nazionale argentina.