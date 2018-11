Per la partita di domani alle 15 contro il Parma, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha un solo dubbio di formazione ancora da risolvere: chi schierare sulla trequarti campo tra Roberto Soriano e Alejandro Berenguer. Tra i due il favorito è l'italiano, che affiancherebbe così Iago Falque alle spalle di Andrea Belotti. Ancora panchina quindi per Simone Zaza.



Il Torino si schiererà con il 3-4-2-1 che ha caratterizzato le ultime settimane: Sirigu difenderà la porta granata, la linea difensiva sarà composta da Izzo, Nkoulou e Djidji, a centrocampo avranno spazio De Silvestri, Rincon, Baselli (che giocherà al posto dello squalificato Meité in una posizione più arretrata rispetto al solito) e Aina.