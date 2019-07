Torino che vince... si cambia. E non potrebbe fare diversamente Walter Mazzarri che per la partita di ritorno contro il Debrecen ha perso per infortunio uno dei suoi titolari nella gara d'andata: Iago Falque.



Il tecnico granata accontenterà quindi il 3-4-3 per passare al 3-4-1-2 con Andrea Belotti e Simone Zaza in coppia nell'attacco del Torino. Alle loro spalle agirà Alejandro Berenguer. Lo spagnolo era in ballottaggio con Sasa Lukic, ma il calciatore serbo è stato fermato dall'otite.