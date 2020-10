E' sempre più in salita la strada che porta a Joao Mario: il calciatore portoghese non è infatti convinto della proposta pervenutagli dal Torino e preferirebbe trasferirsi altrove.



Il direttore tecnico Davide Vagnati farà ancora un tentativo per il calciatore ma sta valutando anche altre alternative. L'idea del Torino era quella di avere Joao Mario dall'Inter con la formula del prestito.