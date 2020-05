Ivan Juric è uno dei principali candidati alla panchina del Torino per la prossima stagione, la trattativa si è però ora bloccata. Il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico sono infatti intenzionati a dare una chance a Moreno Longo che, la squadra dovesse riprendersi dalla crisi di risultati e terminare al meglio il campionato, potrebbe essere confermato.



Per questo motivo al momento è stata messa in stand-by la trattativa con l'allenatore croato dell'Hellas Verona. Nel caso in cui il Torino dovesse decidere di cambiare tecnico, i contatti con Juric riprenderebbero.