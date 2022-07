Marash Kumbulla è il principale candidato a sostituire Gleison Bremer al centro della difesa del Torino: il difensore albanese è stato richiesto direttamente da Ivan Juric che lo aveva lanciato al Verona con successo e ora lo rivorrebbe anche sotto la Mole.



Per convincere Kumbulla ad accettare la proposta del Torino è pronto a scendere in campo lo stesso allenatore croato. La trattativa con la Roma partirà però solamente dopo che la cessione di Bremer sarà avvenuta.