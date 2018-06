Il primo colpo del Torino in questa sessione di calciomercato sarà Bruno Peres. Per l'arrivo in prestito del terzino dalla Roma manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ma l'accordo, dopo una trattativa più lunga del previsto, è finalmente stato trovato.



Peres si trasferirà al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro (diritto che si trasformerà in obbligo nel caso il giocatore dovesse arrivare a collezionare venticinque presenze nel prossimo campionato). Il brasiliano sarà quindi a disposizione dell'allenatore Walter Mazzarri già dai primi giorni di luglio, quando la squadra granata si ritroverà per cominciare a preparare la nuova stagione.