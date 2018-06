C'è ottimismo in casa Torino circa la buona riuscita dell'operazione che dovrebbe riportare Bruno Peres in granata. Il terzino brasiliano arriverebbe dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro (una cifra ben inferiore a circa 13 milioni di euro spesi dai giallorossi per acquistarlo dai granata).



Manca però ancora un dettaglio importante per far sì che l'operazione si concluda: il benestare del giocatore. Bruno Peres non ha ancora trovato l'accordo con il Torino, i problemi da risolvere sono legati all'ingaggio da percepire nel caso il granata fra un anno attivassero la clausola del riscatto.