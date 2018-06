Con i probabili addii di Cristian Molinaro (il cui contratto è in scadenza) e Antonio Barreca (che potrebbe essere ceduto in prestito) il Torino è ora alla ricerca di due esterni per il 3-5-2 o 3-4-1-2 con cui giocherà nella prossima stagione. Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione dai dirigenti giallorossi c'è anche Bruno Peres.



Conferme sul fatto che la trattativa tra Torino e Roma sia già iniziata arrivano dal Brasile, paese natale del terzino. Se l'affare si dovesse concludere, quello di Peres al Toro sarebbe un ritorno, considerato che fino a due stagioni fa vestiva proprio la maglia granata: ora il presidente Urbano Cairo vorrebbe riportare il brasiliano sotto la Mole.