Il Torino è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo, anche perché alcuni degli attaccanti al momento a disposizione di Walter Mazzarri potrebbero partire. Tra coloro che potrebbero lasciare la formazione granata c'è anche Iago Falque: in caso di addio dello spagnolo, al Torino potrebbe arrivare Amin Younes.



Il calciatore tedesco era seguito dal club granata quando ancora giocava nell'Ajax, ora che al Napoli sta faticando a trovare spazio il Torino potrebbe tonare con decisione alla carica: per il momento per Younes sono stati svolti solamente alcuni sondaggi.