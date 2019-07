Dopo aver ceduto in prestito Vanja Milinkovic-Savic allo Standard Liegi, il Torino si appresta a ufficializzare la seconda cessione in questa sessione di mercato: quella di Danilo Avelar a titolo definitivo al Corinthians.



E' praticamente tutto fatto e l'annuncio del passaggio del terzino sinistro al club brasiliano per 2 milioni di euro dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Avelar, come lui stesso ha raccontato negli scorsi giorni, ha anche già firmato un precontratto: per l'ufficializzazione mancano solamente da risolvere alcune questioni burocratiche.