Il Torino cerca un vice per Vanja Milinkovic-Savic per la prossima stagione e sono due i nomi in lizza per il ruolo di secondo portiere: il nome più caldo è quello di Alessio Cragno, che il Monza riscatterà dal Cagliari a seguito della salvezza, ma secondo Tuttosport c'è anche l'idea low cost Ciprian Tatarusanu, in scadenza con il Milan.