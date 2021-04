Le possibilità che Lyanco resti al Torino anche nella prossima stagione sono sempre di meno. Davide Nicola non lo considera un titolare della difesa e, per questo motivo, il procuratore del difensore brasiliano si è messo alla ricerca di una nuova squadra per il suo assistito.



Con ogni probabilità Lyanco verrà ceduto all'estero, dove ha diversi estimatori, non a caso la scorsa estate è stato al centro di una serrata trattativa con lo Sporting Lisbona che poi non è andata a buon fine.