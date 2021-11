Rolando Mandragora si avvicina sempre più al ritorno in campo. Il centrocampista del Torino si era infortunato nel corso della partita contro il Napoli dello scorso 17 ottobre ed era stato necessario un intervento al menisco.



Mandragora è però vicino al ritorno in campo: negli ultimi ha svolto un lavoro personalizzato e Ivan Juric spera di poterlo avere a disposizione per le prossime partite del suo Torino.