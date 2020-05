Soualiho Meité è uno dei giocatori del Torino che in questa stagione ha più deluso e, per questo motivo, a fine campionato potrebbe lasciare la formazione granata. Nonostante le prestazioni sottotono degli ultimi mesi le squadre interessante al centrocampista francese non mancano. Soprattutto all'estero.



Sulle tracce di Meité ci sono infatti il Celta Vigo in Spagna ma anche il Crystal Palace e il Southampton in Inghilterra. Il presidente Urbano Cairo è pronto a trattare la cessione del centrocampista.