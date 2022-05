Tra i portieri che il Torino sta seguendo con maggiore interesse in vista della prossima stagione c'è Alex Meret. Il portiere del Napoli era già stato seguito in passato dalla società granata ma la trattativa non si è mai sbloccata: anche quest'estate sembra difficile che i due club possano arrivare a un accordo, anche perché i partenopei al momento non sembrano intenzionati a lasciar partire il portiere.



Il Torino farà comunque un tentativo per Meret, in alternativa punterà su altri giocatori.