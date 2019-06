Terminata la poco fortunata esperienza all'Ascoli, Vanja Milinkovic-Savic rientra ora al Torino. Il portiere però non continuerà a indossare la maglia granata ma verrà ceduto.



La società granata cercherà di ripetere un'operazione in uscita simile a quella che lo scorso anno ha portato Adem Ljajic al Besiktas: un prestito con obbligo di riscatto. Questo perché il regolamento prevede che le varie squadre di serie A possono acquistare un calciatore extracomunitario dall'estero a patto di cederne un altro a titolo definitivo nella stessa stagione: il serbo Ljajic ha liberato quindi una casella in questa sessione di mercato, il connazionale Milinkovic-Savic potrebbe farlo nella prossima.