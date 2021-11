Aleksey Miranchuk e l'Atalanta sembrano essere sempre più distanti e l'addio del calciatore russo a gennaio, come dichiarato anche dall'agente del calciatore negli scorsi giorni, appare sempre più probabile. Tra le squadre interessate al trequartista c'è anche il Torino ma, prima di muoversi con decisione per avviare la trattativa, il dt Davide Vagnati attende l'incontro previsto nei prossimi giorni tra la società bergamasca e il procuratore dello stesso giocatore.



Entro fine mese ​Vadim Shpinev, il procuratore di ​Aleksey Miranchuk, incontrerà infatti i dirigenti dell'Atalanta per decidere il futuro del suo assistito: il Torino è alla finestra.