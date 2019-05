Nella conferenza stampa tenutasi ieri, Emiliano Moretti ha annunciato la propria volontà di abbandonare il calcio giocato: la partita del Torino contro la Lazio, in programma domenica alle 15, sarà l'ultima della carriera del difensore.



Una volta appese le scarpette al chiodo, Moretti non lascerà il mondo del calcio, né il Torino: il suo futuro sarà ancora a tinte granata nel ruolo di dirigente. E' stato lo stesso presidente Urbano Cairo ad annunciarlo: "​Me lo terrò molto vicino, lo coinvolgerò perché è una persona perbene, con la testa sulle spalle, capace di ragionare e di non decidere in maniera avventata. Una persona così, che conosce il mondo del calcio, cosa voglia dire uno spogliatoio per noi sarà fondamentale”.