Tra i tanti tesserati del Torino in scadenza di contratto c'è anche l'allenatore Davide Nicola. Il tecnico prolungherà in automatico in caso di salvezza con una media punti di 1,5 a partita: la novità è che potrebbe però rinnovare anche se non dovesse riuscire a ottenere questa media punti.



Il tecnico si è immediatamente fatto apprezzare dai tifosi, dai calciatori e anche dallo stesso Cairo che, in caso di salvezza, sta pensando di prolungare il contratto del suo allenatore a prescindere per aprire un nuovo ciclo.