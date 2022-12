Il Torino ha rimandato tutti i discorsi con lo Spezia per M'Bala Nzola con lo Spezia alla prossima estate. La scoperta di una clausola da parte della società ligure di poter rinnovare il contratto dell'attaccante, in scadenza a fine stagione, ha portato a un raffreddamento della trattativa.



Il Torino sperava di poter prendere Nzola a parametro zero, così non sarà e il direttore tecnico Davide Vagnati tornerà a parlare con i colleghi dello Spezia la prossima estate.