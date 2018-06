In vista della prossima stagione il Torino rivoluzionerà il proprio centrocampo: Mirko Valdifiori e Afriyie Acquah sono praticamente certi della cessione, ma anche Joel Obi potrebbe partire nel caso arrivasse l'offerta giusta. E proprio per il centrocampista nigeriano nelle prossime settimane potrebbe aprirsi un'asta.



Il centrocampista durante il Mondiale in Russia nel quale sarà protagonista con la propria Nazionale, verrà osservato da vicino dai tedeschi de Mainz e dagli spagnoli dell'Espanyol (società che hanno già richiesto informazioni al Torino), ma non solo: nelle ultime ore è da registrare un interesse per Obi anche da parte di Porto e Benfica.