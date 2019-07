Per rinforzare il proprio reparto offensivo, il Torino continua a sognare Simone Verdi ma la trattativa con il Napoli non è semplice da sbloccare. Per questo motivo i granata si stanno guardando intorno alla ricerca di obiettivi alternativi e tra i calciatori seguiti c'è anche Matteo Politano.



Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, arrivare a Politano non sarà però semplice: il Torino se la deve infatti vedere con la concorrenza di Fiorentina e Roma. Il prezzo del cartellino fissato dall'Inter per l'esterno d'attacco è 20 milioni di euro.