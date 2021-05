Il campionato è finito ma Tomas Rincon deve rimandare l'inizio delle sue vacanze, il centrocampista venezuelano è stato infatti convocato per le prossime partite del Venezuela.



La nazionale sudamericana affronterà Bolivia e Uruguay nelle qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar: le partite si giocheranno rispettivamente il 3 e il 9 gennaio. Dopo queste due partite il centrocampista del Torino sarà impegnato in Coppa America.