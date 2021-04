Tra i giocatori la cui partenza da Torino a fine stagione sembra essere certa c'è Ricardo Rodriguez. L'agente del terzino svizzero nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il tecnico Davide Nicola reo, secondo il procuratore, di non saper comprendere e sfruttare le qualità del suo assistito.



E proprio l'agente di Rodriguez si è già messo al lavoro per cercare una nuova squadra al difensore. Difficilmente lo svizzero sarà protagonista ancora in Italia, per lui si prospetta un futuro all'estero.