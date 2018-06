Si è sbloccata la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Mirko Valdifiori dal Torino alla Spal, dopo che negli scorsi giorni si è fatto concreto il rischio che l'affare potesse saltare. La firma del regista con il club biancoazzurro potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì o, al più tardi, nei giorni successivi.



Ma non solo, oltre che Valdfiori la Spal potrebbe presto ufficializzare anche l'arrivo del portiere Vanja Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda l'estremo difensore la formula non sarebbe la cessione a titolo definitivo ma quella del prestito.