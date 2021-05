Portare Mario Vuskovic a Torino si sta rivelando più complicato del previsto. L'Hajduk Spalato, infatti, non sembra intenzionato ad abbassare le proprie pretese economiche per il cartellino del giovane difensore e la distanza tra la domanda e l'offerta rimane.



La società croata per lasciar partire Vuskovic chiede una cifra intorno ai 6 milioni di euro, il Torino ne offre 3,5/4: la trattativa però continua perché il giovane difensore non solo ha conquistato il dt Davide Vagnati, ma piace anche al tecnico Ivan Juric.