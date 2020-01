Il Torino non molla la presa per Musa Barrow, attaccante gambiano in uscita dall'Atalanta che da settimane è in trattativa con il Bologna. Lo scambio con Bonifazi, scrive 'Tuttosport', è ancora in piedi e anzi negli ultimi giorni è tornato d'attualità dopo una fase di stallo. La società di patron Cairo vuole in questo gennaio cambiare qualcosa in attacco (Torregrossa e Okaka le alternative a Barrow) ed è pronto a dar via sia Iago Falque che Zaza. Per lo spagnolo non ci sono ancora offerte sul piatto, mentre per Zaza si sono già fatte avanti Sassuolo e Besiktas. In seconda fila per l'ex Valencia anche la Fiorentina.