In attesa di fare il suo esordio in una partita ufficiale con la maglia del Torino, Simone Zaza si rende protagonista in allenamento. L'attaccante arrivato dal Valencia questo pomeriggio al Filadelfia è stato autore di un vero e proprio show nella partitella, arricchito da una splendida tripletta.



Alle giocate di Zaza non sono rimasti impassibili i tifosi presenti sugli spalti del Filadelfia che hanno dedicato al centravanti una vera e propria ovazione. Tanti applausi anche per Adem Ljajic: i tifosi granata vogliono così provare a convincere l'attaccante serbo a restare al Torino.