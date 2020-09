Il Torino è tornato a seguire Roberto Pereyra. Il calciatore argentino è uno dei giocatori che Walter Mazzarri avrebbe voluto come rinforzo per la sua squadra ma le alte richieste economiche del Watford per il cartellino del giocatore non hanno mai permesso alla trattativa di decollare.



Il prezzo si è ora abbassato e la trattativa per Pereyra può finalmente decollare: prima di provare ad acquistare il giocatore il Torino deve però decidere cosa fare con Iago Falque. Il calciatore argentino potrebbe infatti arrivare solamente in caso di partenza dello spagnolo.