Tra i giovani prospetti che il Torino sta seguendo in giro per il mondo c'è anche Martin Minchev, attaccante classe 2001 di proprietà dello Cherno More. La notizia arriva direttamente dai media della Bulgaria.



Da mesi gli osservatori del Torino hanno viaggiato in giro per il mondo alla ricerca di giovani calciatori e tra quelli che hanno più colpito c'è anche Michev, che nonostante la giovane età in questo campionato ha già collezionato 21 presenze e realizzato 6 gol con la prima squadra.