Il Torino è alla ricerca di un attaccante e tra i giocatori messi nel mirino del direttore tecnico, Davide Vagnati, c'è anche Jean-Philippe Mateta, centravanti franco-congolese di proprietà del Crystal Palace.



Mateta era già stato seguito nel mercato di gennaio ma la trattativa non decollò: ora il Torino ci riprova. I contatti sono stati già avviato, l'attaccante è reduce da una stagione non totalmente positiva e vuole rilanciarsi: la Serie A e la squadra granata potrebbero essere una grande occasione per lui.