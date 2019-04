Con la stagione che si sta avvicinando alla conclusione, il Torino sta iniziando a muoversi per imbastire il mercato della prossima estate. Certo, molto dipenderà anche dall'eventuale qualificazione all'Europa League, ma nel frattempo i dirigenti granata stanno raccogliendo le prime informazioni riguardo ai giocatori seguiti.



Tra coloro che sono finiti nel mirino del Torino c'è anche il giovane centrocampista del Chievo Verona ​Sofian Kiyine. Classe 1997, il calciatore marocchino in questa stagione, nonostante la retrocessione in serie B dei veneti, è riuscito a mettersi in luce con una serie di buone prestazioni.