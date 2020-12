Il Torino è alla ricerca di un regista di centrocampo da portare alla corte di Marco Giampaolo: Stanislav Lobotka è il principale obiettivo per il ruolo ma piace anche Erick Pulgar della Fiorentina.



Pulgar già in passato era stato seguito dal Torino ma senza troppa convinzione, ora il suo nome è tornato sul taccuino del direttore tecnico granata. Prima di provare ad accelerare la trattativa per Pulgar, Vagnati cercherà di trovare l'accordo con il Napoli per Lobotka: è lo slovacco la prima scelta a centrocampo.