Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del quotidiano La Stampa, il Torino avrebbe messo nel proprio mirino per la prossima stagione un centrocampista dello Schalke 04: si tratta di Omar Mascarell.



Il centrocampista spagnolo è da tempo seguito da dt Davide Vagnati: è un incontrata, bravo in fase di interdizione, che potrebbe arrivare per sostituire Tomas Rincon. Ci sarebbe però ancora una grande distanza tra quanto richiesto dal club tedesco e quanto proposto dal Torino per il cartellino di Mascarell.