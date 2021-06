Torna di moda il nome di Fabio Borini per il Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il club granata è tornato sulle tracce dell'ex Milan, oggi in forza al Fatih Karagümrük in Turchia. Ivan Juric lo conosce bene visto che lo ha allenato al Verona, per averlo il Torino dovrà versare 2 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria) nelle casse del club turco.