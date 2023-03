In casa Torino si sta già pensando alla prossima stagione e il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, sta tenendo sotto osservazione Carles Perez, attaccante spagnolo di proprietà della Roma ma che in questa stagione è in prestito al Celta Vigo.



Il club spagnolo ha un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante, se non dovesse esercitarla, il Torino ci potrebbe fare seriamente un pensierino per averlo.