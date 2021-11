Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è in missione in Argentina alla ricerca di giocatori da portare alla corte di Ivan Juric: tra i calciatori seguiti dal dirigente granata c'è anche Francisco Ortega, terzino sinistro classe 1999 di proprietà del Velez.



I media argentino riferiscono che domenica, per la partita del Velez contro il San Lorenzo, erano presenti allo stadio José Amalfitani degli osservatori della società granata.