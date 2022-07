Tra i giocatori seguiti con grande attenzione dal Torino in questa sessione di mercato c'è anche Miha Zajc, trequartista sloveno di proprietà del Fenerbahce ma in uscita dal club turco.



Zajc è una vecchia conoscenza del campionato italiano, dove ha giocato prima con la maglia dell'Empoli e poi con quella del Genoa. Per il momento il Torino ha effettuato solamente alcuni sondaggi, una vera e propria trattativa non è ancora stata avviata ma potrebbero esserci novità a breve.