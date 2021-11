Il Milan sta seguendo da lontano la crescita di Tommaso Pobega, protagonista del Torino di Juric che l'ha preso in prestito in estate. A fine stagione il giocatore tornerà in rossonero e la società valuterà se tenerlo in rosa o girarlo ancora in prestito per continuare a dargli continuità; molto dipenderà anche da come cambierà il centrocampo di Pioli nella prossima stagione.