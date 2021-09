Esordio con gol contro la Salernitana, prestazione di grande qualità e quantità contro il Sassuolo: l'impatto di Tommaso Pobega con il Torino è stato certamente di altissimo livello, tanto che l'idea di perderlo a fine anno sta creando qualche fastidio a Urbano Cairo.



Pobega, lo ricordiamo, è arrivato al Torino in prestito dal Milan: la società granata non è riuscita a strappare neanche un'opzione per il riscatto del cartellino del giocatore che a fine stagione dovrebbe tornare quindi in rossonero. Il dt Davide Vagnati spera però di riuscire ad aprire una trattativa.