Dennis Praet è stato uno dei grandi protagonista della vittoria per 3-0 del Torino contro la Sampdoria. Il centrocampista belga ha così commentato la partita ai microfoni di Torino Channel.



"Sono contento per il gol ma soprattutto per i tre punti, ne avevamo bisogno. Abbiamo fatto una bella partita e dobbiamo continuare così. Al primo gol non ho esultato tanto perché alla Sampdoria sono stato tre anni e ce l'ho ancora nel cuore. Io e Linetty siamo sempre stati amici, abbiamo sempre fatto bene insieme ma oggi tutti abbiamo fatto una bella partita. Devo ancora un po' migliorare, sono un po' arrabbiato per l'occasione che ho sbagliato, spero la prossima volta di fare gol".