Dennis Praet è sempre più vicino al ritorno al Torino. Dopo che la trattativa con il Leicester è sfumata nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, il dt Davide Vagnati non si è arreso e in questi mesi ha continuato a mantenere vivi i contatti con il club inglese e con l'entourage del centrocampista.



Praet vuole lasciare l'Inghilterra e sarebbe felice di tornare a lavorare con Ivan Juric e propria la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza per la buona riuscita dell'operazione: le parti sono sempre più vicine.