Dennis Praet è uno dei principali obiettivi di mercato del Torino in questa sessione di mercato. Da tempo il dt Davide Vagnati ha imbastito una trattativa con il Leicester per il cartellino del centrocampista ma un accordo tra le parti non è ancora stato trovato.



I contatti sono frequenti e si cerca un accordo sulla base di un trasferimento di Praet al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se il club inglese preferirebbe cedere il centrocampista belga a titolo definitivo.