La stagione di Dennis Praet potrebbe essere già terminata da alcune settimane a causa di un infortunio al piede. "Il suo campionato è finito" aveva dichiarato Ivan Juric. In realtà il centrocampista belga potrebbe rivedere il campo prima che il campionato finisca.



Praet sta lavorando per riuscire a tornare prima della fine del campionato, per le ultime giornate di campionato del Torino.