Il Torino vuole Dennis Praet ma anche Dennis Praet vuole il Torino. Il centrocampista belga sta spingendo per poter tornare a vestire la maglia granata e proprio la volontà del calciatore alla fine potrebbe fare la differenza per la buona riuscita dell'operazione.



Il Torino sta seguendo da tempo il centrocampista belga e Ivan Juric lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per la sua squadra.