Il Torino ha presentato il preannuncio di reclamo in vista della decisione che il Giudice Sportivo prenderà nei prossimi giorni in merito alla partita non disputata ieri contro la Lazio. Nel documento si fa richiamo all’articolo 55 delle NOIF, cioè al caso di forza maggiore, individuato nelle indicazioni dell’ASL. Intanto, l'autorità sanitaria locale ha prescritto stamane un nuovo giro di tamponi per la squadra granata.



Ecco la nota del club: "Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita Lazio-Torino".