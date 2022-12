Dennis Praet è uno dei principali obiettivi di mercato del Torino, in casa granata c'è però ora preoccupazione riguardo alle condizioni fisiche del centrocampista belga che, ieri pomeriggio, è stato costretto a lasciare il campo dopo circa un quarto d'ora di gioco in Leicester-Newcastle.



Praet ha preso una ginocchiata sull'anca: l'infortunio non sembra essere particolarmente grave ma saranno i controlli a cui si sottoporrà a definire la reale entità dell'infortunio. Il Torino osserva con attenzione.