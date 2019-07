Direttamente da Bormio dove è in ritiro, il Torino ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione, le prime griffate Joma. La società granata e l'azienda di abbigliamento spagnola hanno siglato un accordo di sponsorizzazione per cinque stagioni.



La prima maglia, ovviamente granata, si contraddistingue per il colletto bianco e i bottoncini in stile polo. La seconda casacca è invece bianca con degli inserti granata sui fianchi. La maglia del portiere è invece color giallo evidenziatore. I tre testimonial scelti per la presentazione sono stati Andrea Belotti, Iago Falque e Salvatore Sirigu.