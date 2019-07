La festa di un popolo diventa quella di pochi. Saranno solamente circa 4.000 i tifosi del Torino che potranno assistere alla tanto attesa prima di Europa League, contro una tra Debrecen e Kukesi. Alla fine lo stadio scelto per il debutto granata in coppa è il Moccagatta di Alessandria, nonostante la già ridotta capienza sia stata diminuita ancora di più dall’Uefa. Ma il Grande Torino non si potrà utilizzare perché andrà rizollato il manto erboso dopo il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci e la Dacia Arena di Udine è oggettivamente troppo distante dal capoluogo piemontese per poter essere preso in considerazione (il rischio sarebbe stato quello di ritrovarsi con meno che dei 4.000 fortunati che saranno al Moccagatta, considerando che la partita sarà giocata in un giorno lavorativo).



E’ così che si scatenerà una vera e propria corsa al biglietto, perché quelli che vorranno essere presenti per la tanto attesa sfida di Europa League saranno anche ben più dei circa 26.000 che il Grande Torino avrebbe potuto ospitare. Quelli che non rientrano tra i 4.000 che riusciranno ad accaparrarsi un posto al Moccagatta si incolleranno a TV e siti internet per cercare comunque di stare vicini a Belotti e compagni e godersi quella che comunque sarà una festa. Come già detto, l’avere uno stadio di proprietà avrebbe risolto questo problema ma servono tempo e un progetto serio: per continuare il processo di crescita intrapreso negli ultimi anni il Torino dovrà iniziare a prendere in serie considerazione l’idea di avere un impianto tutto suo. Il calcio inglese ci insegna che lo stadio in questo può aiutare.